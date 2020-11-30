В Киеве от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет.

Об этом в Facebook 30 ноября сообщил киевский фотограф Сергей Рыжков.

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2007 года - актер Театра сатиры при центре творческих инициатив Киева.

На его счету - несколько ролей в российских и украинских многосерийных фильмах, он часто играл священнослужителей. Так, он сыграл батюшку в сериале "Порох и дробь", священника - в сериале "Я подарю тебе рассвет", монаха в фильме "Биение сердца".

Напомним, в ноябре умер известный актер Армен Джигарханян.

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