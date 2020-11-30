Врач умершего Диего Марадоны Леопольдо Луке ответил на обвинения в том, что он непредумышленно убил футболиста.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА Новости".

"С Диего случилось непредвиденное, сердечный приступ. От этого умирают пациенты во всем мире. Мы сделали все возможное, чтобы этого избежать", - сказал он.

Напомним, в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Однако долго прожить ему не удалось.

Его бывший лечащий врач утверждал, что перед смертью Марадона был в глубокой депрессии.

Также "Страна" рассказывала, что после сообщений об обыске дома и в клинике врача Диего Марадоны Леопольдо Луке аргентинские издания написали о том, что медику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве футболиста.