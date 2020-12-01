Декабрь - последний месяц 2020 года, время подведения итогов и переосмысления некоторых жизненных событий. Этот месяц не принесет особо стрессовых ситуаций, но может стереть из характера многих землян такие черты как взаимопомощь, гуманность и милосердие. На второй план соответственно могут отойти понятия дружбы и любви.

Общая характеристика предстоящего периода - эмоциональная холодность и монотонность, которая наложит свой безрадостный отпечаток даже на новогодние торжества.

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Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя будет наполнена яркими противоречивыми событиями. С одной стороны, Овнов ждет размеренный и упорядоченный месяц. Однако временами вас будет бросать в из крайности в крайность. Во всяком случае, для карьерного продвижения вам необходимо совершенствовать профессиональное мастерство, всегда оставаться в курсе последних новостей, осваивать компьютерные программы и уметь ориентироваться в современных трендах.

Телец (21.04 - 20.05)

Хорошо развитая интуиция Тельцов научит ловко ориентироваться в потоке событий. Не исключено, что некоторые ваши догадки в декабре помогут в материальных делах и карьере. Прибыль принесут продуманные и своевременные инвестиции. Кстати, не все проблемы требуют вашего непосредственного участия. Некоторые из них могут разрешиться сами собой. Конечно, не без стараний близких вам людей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В декабре Близнецам необходимо сосредоточиться на главных задачах и определиться с приоритетами. В этом месяце все наладится. Решить финансовые вопросы помогут ваша настойчивость, мастерство и трудолюбие. Если правильно распланируете время между работой и отдыхом, то по итогам этого плодотворного и напряженного месяца вы практически не устанете.

Рак (22.06 - 22.07)

Декабрь может опустошить карманы Раков и внести в их размеренную жизнь некоторые бытовые трудности. Финансовый дефицит помогут преодолеть родные и друзья. Как бы ни было сложно, вам необходимо расквитаться с долгами, уладить разногласия с коллегами и постараться победить всех "призраков прошлого". Только тогда у вас появится реальный шанс на счастливое будущее.

Лев (23.07 - 23.08)

В декабре Львы будут полны жизненных сил. Предстоит динамичный период, когда все начатые дела нужно постараться довести до логического завершения. У вас будут все нужные для этого ресурсы. Правда, может возникнуть ощущение, словно мир перевернулся с ног на голову. Не беспокойтесь. Просто таким образом судьба дает вам взглянуть на проблемы под новым ракурсом. Не исключено, что новая точка зрения поможет принять оптимальное решение.

Дева (24.08 - 23.09)

На протяжение этого месяца Девы будут одерживать одну за другой победы. Декабрь откроет перед вами новые возможности. Доверяйте своей интуиции, прислушивайтесь к советам людей, которым вы доверяете. А вот на сплетни и слухи старайтесь не обращать никакого внимания. В них нет даже доли истины. На успех могут рассчитывать те представители знака, кто проявит твердость и сумеет сохранить серьезное отношение к жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

В декабре этого года Весы могут проявлять импульсивность. Яркой особенностью периода станет проявление всего скрытого и незаметного. Так, например, во всей красе могут проявиться черты характера некоторых людей из вашего окружения. От вас невозможно будет ничего утаить. И это даже хорошо, ведь только ясное сознание позволит принимать верные решения. Старайтесь и сами быть откровенными и ничего не скрывать: ваш секрет проживет недолго.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Этот месяц проявит упрямство Скорпионов. Излишнее самолюбие и неготовность к конструктивному диалогу будут то и дело отдалять вас от успеха. Спокойствие в браке может также пошатнуться. Избавить себя от лишних забот и неприятностей может помочь умение прислушиваться к советам друзей и не отказываться от их помощи. Также не оставляйте без внимания свое здоровье и самочувствие своих близких.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В начале зимы Стрельцам удастся избежать проблем, связанных со сниженным иммунитетом и плохим самочувствием. Не исключено, что вы сможете найти истинную причину множества проблем, которые долгое время отравляли вашу жизнь. Звезды советуют запастись терпением и постараться разобраться в себе, провести ревизию ценностей, чтобы найти оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам не следует опасаться неприятностей в сфере межличностных отношений. Последний месяц 2020 года еще больше укрепит ваш союз. У вас вполне хватает ресурсов для преодоления любых преград и если вы постараетесь, сможете выбрать правильный вектор для развития семьи без помощи психолога. Не расстраивайтесь, если к концу года некоторые знакомые исчезнут из вашей жизни. Ваши пути разошлись, в этом нет ничего крамольного.

Водолей (21.01 - 20.02)

Заключительный месяц года окажется непростым, но главное сейчас - не унывать. В декабре некоторые Водолеи предпочтут молчание пустым разговорам. К вам словно магнитом будет притягивать людей, далеких от вас по мироощущению и ценностям. Старайтесь никак на них не реагировать. Именно сейчас у вас есть отличная возможность быстро и безболезненно избавиться от вредных привычек, завершить отношения, зашедшие в тупик, избавиться от ложных убеждений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб декабрь начнется с обнадеживающих новостей - прибавки к окладу или возвращения любимого человека. Но единственное, чему следует уделить внимание перед наступлением Нового года, - здоровью. Старайтесь уделять достаточное время отдыху и восстановлению сил, чтобы быстро не сгореть и не приобрести целый букет хронических заболеваний. Впереди довольно сложный сезон холода, вьюг и эмоциональной прохлады.