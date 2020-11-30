Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 года существительное Pandemic (пандемия - Ред.).

Об этом говорится на сайте организации.

Так, слово является наиболее популярным на сайте словаря. С 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса, число запросов этого слова на сайте Merriam-Webster выросло на 115 806%, по сравнению с тем же днем годом ранее.

Кроме того, есть еще 11 слов, которые пользователи искали чаще всего: коронавирус, урезать финансирование, Мамба, Кракен, карантин, довоенный, злорадство, бессимптомный, независимо от, икона, чушь.

Напомним, Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно слово 2020 года. Вместо этого словарь назвал несколько наиболее употребляемых слов нынешнего года. Также создатели словаря отметили беспрецедентность такого явления.

Ранее "Страна" писала о том, что английский словарь назвал слово года на букву "Л". В топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".