Государственное бюро расследований в конце ноября по результатам тендеров заказало шесть легковых автомобилей специализированного назначения на общую сумму 8,12 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на информацию из системы Prozorro пишут "Наші гроші".

Так, среди приобретаемых авто - внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A /T Elegance с сигнально-громкоговорящей устройством и маячками на радиаторе за 1,80 млн грн и пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A /T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящей устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн.

Более дорогой автомобиль без специализированного оборудования стоит в салонах около 1,77 млн грн. Авто имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол.

Машины, которые обойдутся ГБР по миллиону гривен, имеют более скромную комплектацию: кондиционер, системы активной безопасности, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя. Сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок.

Победителем тендера стало ООО "ВиДи Автострада". Учредителями компании, зарегистрированной в Киевской области, являются ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

Напомним, в конце октября в ГБР купили два скоростных байка Yamaha за 521 тысячу.

Также мы писали о том, что накануне приближения астероида 2018VP1 к Земле Госбюро расследований купило мощный телескоп за 17 тысяч гривен.