"Укрзализныця" перекрасит вагоны пассажирских поездов. Фото
"Укрзализныця" изменит дизайн вагонов пассажирских поездов. Теперь их будут красить не в белый цвет, а в синий.
Об этом в Facebook сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.
Так, по его данным, компания на сегодня продолжает ремонт парка пассажирских вагонов. В ни устанавливают USB-розетки, видеокамеры и полочки для телефонов.
"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и раскраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, а и практично", - написал Жмак.
Напомним, "Страна" писала о том, что в украинских поездах снова можно будет купить кофе и чай, продажу которых отменили из-за коронавируса.
Также мы сообщали, что УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество.
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