"Укрзализныця" изменит дизайн вагонов пассажирских поездов. Теперь их будут красить не в белый цвет, а в синий.

Об этом в Facebook сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.

Так, по его данным, компания на сегодня продолжает ремонт парка пассажирских вагонов. В ни устанавливают USB-розетки, видеокамеры и полочки для телефонов.

"После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и раскраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, а и практично", - написал Жмак.

Напомним, "Страна" писала о том, что в украинских поездах снова можно будет купить кофе и чай, продажу которых отменили из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество.