В понедельник, 30 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о том, что получил негативный текст на коронавирус.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Доброе утро! Наконец-то привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, о заражении коронавирусом спикера Рады Разумкова стало известно 11 ноября. Тогда же он рассказал, что чувствует себя хорошо, а в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.

Также "Страна" рассказывала, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ушел на самоизоляцию после того, как получил два разных результата тестов на коронавирус, вышел на работу. Его третий тест на Covid-19 оказался отрицательным.