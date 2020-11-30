Президент Венесуэлы Николас Мадуро установил на смартфон мессенджеры и поделился номером телефона со всеми желающими.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, сообщается, что Николас Мадуро установил себе Telegram и WhatsApp.

"Вот мой телефон - 04262168871, включайте меня в свои группы", - сказал он.

Напомним, "Страна" писала о том, что в сентябре этого года США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро из-за его помощи Ирану.

Также мы сообщали, что в октябре текущего года британский апелляционный суд вынес решение в пользу венесуэльского правительства Николаса Мадуро, а также заявил, что судебная тяжба за будущее 1 млрд долларов в золоте, хранящемся в Банке Англии, должна быть пересмотрена.