Николас Мадуро продиктовал номер телефона всем желающих. Фото: Telegram/ РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро установил  на смартфон мессенджеры и поделился номером телефона со всеми желающими. 

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". 

Так, сообщается, что Николас Мадуро установил себе Telegram и WhatsApp.

"Вот мой телефон - 04262168871, включайте меня в свои группы", - сказал он.

Мадуро поделился номером телефона. Скриншот телеграм-канала РИА Новости

Напомним, "Страна" писала о том, что в сентябре этого года США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро из-за его помощи Ирану

Также мы сообщали, что в октябре текущего года британский апелляционный суд вынес решение в пользу венесуэльского правительства Николаса Мадуро, а также заявил, что судебная тяжба за будущее 1 млрд долларов в золоте, хранящемся в Банке Англии, должна быть пересмотрена. 

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