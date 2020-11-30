Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 30 ноября
В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 9 946 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 732 625. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 30 нобяря главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.
Так, из 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19 в Украине 12 327 оказались летальными (+114 за сутки). Выздоровели уже 345 149 пациентов с коронавирусом (+5 771).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 30 ноября:
Киев - 70 478 (+1 460),
Винницкая область - 17 405 (+133),
Волынская область - 24 135 (+230),
Днепропетровская область - 38 789 (+1 138),
Донецкая область - 22 807 (+205),
Житомирская область - 29 911 (+321),
Закарпатская область - 23 193 (+128),
Запорожская область - 30 875 (+725),
Ивано-Франковская область - 36 434 (+504),
Киевская область - 37 687 (+691),
Кировоградская область - 5 286 (+201),
Луганская область - 6 274 (+35),
Львовская область - 46 078 (+442),
Николаевская область - 18 535 (+362),
Одесская область - 44 949 (+818)
Полтавская область - 22 055 (+276),
Ровенская область - 30 956 (+149),
Сумская область - 28 831 (+646),
Тернопольская область - 27 849 (+187),
Харьковская область - 55 341 (+120),
Херсонская область - 10 149 (+140),
Хмельницкая область - 29 577 (+158),
Черкасская область - 22 924 (+395),
Черновицкая область - 33 732 (+220),
Черниговская область - 18 375 (+262).
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