В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 9 946 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 732 625. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 30 нобяря главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.

Так, из 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19 в Украине 12 327 оказались летальными (+114 за сутки). Выздоровели уже 345 149 пациентов с коронавирусом (+5 771).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 30 ноября:

Киев - 70 478 (+1 460),

Винницкая область - 17 405 (+133),

Волынская область - 24 135 (+230),

Днепропетровская область - 38 789 (+1 138),

Донецкая область - 22 807 (+205),

Житомирская область - 29 911 (+321),

Закарпатская область - 23 193 (+128),

Запорожская область - 30 875 (+725),

Ивано-Франковская область - 36 434 (+504),

Киевская область - 37 687 (+691),

Кировоградская область - 5 286 (+201),

Луганская область - 6 274 (+35),

Львовская область - 46 078 (+442),

Николаевская область - 18 535 (+362),

Одесская область - 44 949 (+818)

Полтавская область - 22 055 (+276),

Ровенская область - 30 956 (+149),

Сумская область - 28 831 (+646),

Тернопольская область - 27 849 (+187),

Харьковская область - 55 341 (+120),

Херсонская область - 10 149 (+140),

Хмельницкая область - 29 577 (+158),

Черкасская область - 22 924 (+395),

Черновицкая область - 33 732 (+220),

Черниговская область - 18 375 (+262).

Напомним, нардеп Дубинский заявил, что Кабмин хочет ввести в Украине тотальный локдаун на новогодние праздники.

Также мы писали о том, что по словам Давида Арахамии, в Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун".