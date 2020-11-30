По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине подтвердилось 9 946 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен 28 ноября, когда за сутки в стране было зафиксировано 16 294 новых зараженных.

Об очередных жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 732 625 человек. Выздоровели за последние 24 часа 5 771 пациент. Умерло за сутки 114 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 12 327 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 161 человек. Среди новых зараженных 570 детей и 360 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 460 человек), Запорожской области (725), Киевской области (691), Днепропетровской области (1 138) и Одесской области (818).

Напомним, что известный врач объяснил, как работает клеточный иммунитет против коронавируса.

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