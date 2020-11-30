В США часть конгрессменов договорилась, что нужно ввести новые санкции в отношении "Северного потока-2". Это решение поддерживают два украинских чиновника, которые уже долго работают в Вашингтоне и лоббируют интересы Конгресса и Белого дома, чтобы сорвать строительство газопровода.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Так, на сегодня для завершения строительства газопровода необходимо судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра чем те, для которых он был спроектирован.

По данным издания, новые санкции, о которых договорились законодатели США, могут вступить в силу уже к концу 2020 года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудованием, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод.

Напомним, "Страна" писала о том, как Россия может обойти санкции США против "Северного потока - 2" и достроить газопровод.

Также мы сообщали, что строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре.