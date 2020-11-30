Японские радиоастрономы сделали удивительное открытие. Как выяснилось, наша Земля находится немного ближе к сверхмассивной черной дыре под названием Стрелец A (Sagittarius A), расположенной в центре Млечного Пути, чем это считалось ранее.

По результатам последних исследований Земля на 2 000 световых лет ближе к Стрельцу А. Эти данные - результат более точной модели нашей галактики, созданной на основе многолетних исследований.

Об этом передает портал Cnet.

Итак, в течение последних 15 лет японские радиоастрономы работают над проектом VERA. Используя технику, называемую интерферометрией, они собрали данные с телескопов по всей Японии и объединили их с данными из других существующих проектов, чтобы создать самую точную карту Млечного Пути.

Определив местоположение и скорость около 99 определенных точек в нашей галактике, исследователи VERA пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A в центре нашей галактики находится на расстоянии 25 800 световых лет от Земли - то есть, почти на 2 000 световых лет ближе, чем считалось раньше.

Кроме того, новая модель показала, что Земля движется в космосе быстрее, чем думали ученые. Старые модели определяли скорость Земли при вращении вокруг центра галактики на уровне 220 километров в секунду. Новая модель VERA утверждает, что наша планета движется со скоростью 227 километров в секунду.

В настоящее время ученые VERA надеются повысить точность своей модели за счет увеличения количества точек, из которых они получают данные, за счет подключения к проекту радиотелескопов, расположенных в Южной Корее и Китае.

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