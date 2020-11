Джо Байден, который активно формирует свою новую команду, в настоящий момент на больничной койке. Во время игр со своей собакой по кличке Мэйджер, он сломал несколько костей стопы.

Медики сначала думали, что это небольшой вывих лодыжки, но результаты повторной компьютерной томографии показали, что дело серьезнее.

Об этом сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.

"Компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие - Ред.) переломы боковых и промежуточных клиновидных костей Байдена, которые находятся в середине стопы", - заявил врач и выложил в сети видео, как Байден после обследования проходит в свой автомобиль.

Также О'Коннор добавил, что в течение нескольких недель Джо Байдену придется носить специальный ортопедический ботинок.

