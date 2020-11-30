В ночь на воскресенье, 30 ноября, в Японии произошло необычное небесное явление, свидетелями которого стали сотни человек. Здесь, в западной части страны, в fnvjcathtбыло зафиксировано падение странного огненного шара.

Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле, причем его падение сопровождалось сильным грохотом. Пользователям сетей удалось сделать несколько десятков видео падения "огненного НЛО", которые они активно выкладывают в интернет.







Видео: Awet Wedi Teklu

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вчера 29 ноября Япония запустила на орбиту секретный военно-гражданский спутник. Вполне вероятно, что таинственный огненный шар, который зафиксировали пользователи, является отработанной ступенью ракеты-носителя. Однако, пока официальных комментариев по поводу НЛО не поступало.

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