Демократ Джо Байден, которого объявили победителем выборов, активно продолжает формировать свою будущую администрацию, которая въедет в Белый дом.

Характерной чертой этого процесса является то, что многие важные посты, он отдает женщинам.

Так, Джо Байден заявил, что пресс-секретарем Белого дома он собирается утвердить известную Джен Псаки, которая раньше была главой пресс-службы Госдепартамента США (во времена президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом - Ред.).

"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", - заявил Джо Байдена.

Джен Псаки, в свою очередь, написала в Twitter, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом.

Так же Байден объявил Кейт Бедингфилд, замруководителя главы его предвыборного штаба, директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан-Пьер - бывший политический аналитик NBC и MSNBC, работавшая старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет первым заместителем пресс-секретаря. Роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.

Между тем, старший советник предвыборного штаба Байдена - Эшли Этьен, будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Тем временем, Элизабет Александер, работавшая старшим советником в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям для будущей первой леди Джилл Байден.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом в качестве президента США.