На прошлой неделе президент Владимир Зеленский, а также депутаты от "Слуги народа" заявили, что уже готово решение проблемы восстановления уголовной ответственности за недостоверное декларирование (или не подачу вовремя декларации) для чиновников, силовиков, судей и депутатов.

Напомним, что Конституционный суд в октябре признал эту норму неконституционной, что вызвало скандал и масштабный политический кризис.

Западные партнеры, а также МВФ, выразили "глубокую обеспокоенность" и намекнули, что могут приостановить финансовую помощь Украине.

Президент сходу предложил Раде вообще уволить судей КСУ. Но так как это предложение полностью противоречило Конституции, то оно было отложено в долгий ящик (подробнее обо всем этом можно прочитать здесь и здесь).

Поэтому решили начать с малого - восстановить отмененную Конституционным судом ответственность за декларации.

И на прошлой неделе в Раду Зеленский подал соответствующий законопроект. Также депутаты обсуждают и свои варианты решения вопроса.

Но объединяют эти все проекты одно - весьма значительное смягчение ответственности за недостоверное декларирование, что уже вызвало резкую критику со стороны так называемого "антикоррупционного лобби" - связанных с западными посольствами активистов.

В ситуации разбиралась "Страна".

Президент поднял планку

В законопроекте, который подал Владимир Зеленский, Верховной Раде предложено восстановить уголовную ответственность для чиновников, которые солгут в своих декларациях более чем на 1 млн грн.

Вместо статьи Уголовного кодекса, которую признал не соответствующей Основному закону Конституционный суд (об уголовной ответственности за указание заведомо недостоверной информации в декларации и умышленную неподачу декларации) Зеленский хочет дополнить УК другой статьей, в которой будет закреплена практически такая же норма, как и та, которую суд признал неконституционной.

Зеленский предлагает упразднить статью 366-1 Уголовного Кодекса, которую Конституционный суд своим решением от 27 октября признал не соответствующей Основному закону.

Эта статья предусматривала наступление уголовной ответственности (от штрафов до запрета занимать государственную должность или лишения свободы на 2 года) за указание заведомо недостоверной информации в декларации и умышленную неподачу декларации.

В частности, если сведения в декларации отличались от реальных на сумму более чем 250 прожиточных минимумов (530 тысяч гривен), предлагалось наказывать чиновников штрафом от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов (от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч грн.) или общественными работами от 150 до 240 часов, или ограничением свободы до 2 лет с запретом занимать должность до 3 лет.

Вместо этой статьи Зеленский предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", которой также устанавливается ответственность за указание в декларации недостоверных сведений, но только в том случае, если сведения в декларации будут отличаться от реальных на сумму более чем 500 прожиточных минимумов. Если брать новый размер прожиточного минимума с 1 декабря, то это будет 1 млн 94 тысяч гривен.

То есть, президент хочет поднять планку ответственности в два раза.

Кроме того, в отличие от предыдущего варианта нормы, закрепленной в Уголовном кодексе, Зеленский предлагает установить дифференциацию штрафа в зависимости от того, насколько отличаются сведения, указанные в декларации, от достоверных.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 1,06 до 4,23 миллионов гривен, он предлагает закрепить наказание в виде штрафа от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов (от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч грн.)



Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4,378 млн грн (более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), тогда предусмотрено наказание в виде штрафа от 3500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 59,5 тысяч до 85 тысяч грн), или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То есть, тюрьма грозит за недостоверную информацию только на сумму более 4,3 млн гривен.

Также Зеленский предлагает отдельно определить в статье 366-3 ответственность за неподачу декларации. За это предлагается наказывать штрафом от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов (от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч грн).

Кроме того, за все эти преступления возможно наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также в проекте Зеленского расширяется перечень должностей, которые подпадают под электронное декларирование. Так, декларации должны будут подавать первый заместитель и заместитель главы НАБУ, глава НАПК и его заместитель, Глава Офиса президента, его первый заместитель и заместители.

Депутатам тюрьма не нужна

Президентский законопроект - это не единственный вариант решения вопроса об ответственности за незаконное декларирование, который обсуждается в Раде.

Так, глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил в пятницу, что рабочая группа в парламенте по урегулированию конституционного кризиса (так называемая "группа Разумкова") согласовала возобновление ответственности за недостоверное декларирование. Но, судя по его описание, ответственность эта будет еще более мягкой, чем в президентском законопроекте.

Так, по словам Монастырского, депутаты предлагают отказаться от варианта наказания в виде лишения свободы оставив только штраф и запрет занимать должности.

"Мы понимаем, что главная цель привлечения к ответственности в этом случае - это то, что человек теряет должность, на которой он солгала в декларации или почему-то не подал декларацию", - заявил Монастырский.

В общем, как видим, сейчас все обсуждаемые в парламенте варианты замены отмененной Конституционным судом статьи предусматривают серьезное ослабление ответственности за недостоверное декларирование, в сравнение с предыдущим вариантом.

Это уже возмутило главу работающего на западные гранты "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

"Предложенная президентом планка в 4 млн грн для тюремного заключения - слишком гуманна. Отсутствие же заключения за ложь в декларациях вообще, что предлагает группа Разумкова - это либо диверсия против декларирования (статья просто не будет работать), либо насмешка над справедливостью", - написал Шабунин на своей странице в ФБ.

Так что, не исключено, что Запад останется недовольным предложенным вариантом восстановления ответственности за незаконное декларирование и будет побуждать президента и депутатов ее ужесточить. Что, очевидно, снизит шансы на принятие этих законопроектов. без того, кстати, довольно проблемные (депутаты не горят желанием восстанавливать для самих себя уголовную ответственность).

Почему уголовную ответственность признали неконституционной

Напомним, решение Конституционного суда, которое касалось несоответствия Основному закону нормы о наступлении уголовной ответственности за указание заведомо недостоверной информации в декларации и умышленную неподачу декларации появилось в ответ на обращение 47 депутатов Верховной Рады.

Авторы в своем представлении отмечали, что поскольку в электронную декларацию следует вносить данные не только о себе, а и о членах семьи, которые проживают с декларантом, ответственность по этой статье непосредственно для декларанта может наступить в случае, если третьи лица предоставят неточную или недостоверную информацию.

"То есть фактически положениями статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины предусматривается ответственность за действия третьих лиц. Субъект декларирования не может проверить достоверность ведомостей, переданных ему для указания в декларации, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции". Такой законодательный подход не соответствует институту юридической ответственности, конституционным основам привлечения лица к юридической ответственности, которая имеет индивидуальный характер (часть вторая статьи 61 Конституции Украины)", - говорилось в обращении депутатов.

С их доводами согласился и Конституционный суд, признав такую статью закона и связанную с ней статью Уголовного кодекса не соответствующими Конституции.

Поскольку КС признал статью 366-1 неконституционной, все дела по этой статье, которые находились на стадии расследования или в судах, должны быть закрыты.

Также отмена ответственности за декларирование имело и политическое значение. Так это был механизм, при помощи которого антикоррупционные структуры (на которые имел значительное влияние Запад) держали на крючке украинских чиновников и депутатов.

Подробнее об этом - в блоге спецкора "Страны" Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".