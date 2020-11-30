Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

Так, врач рассказал о наличии клеточного иммунитета, так называемых "клеток-убийц", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке. По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.

Специалист считает, что для защиты вируса клеточный иммунитет играет даже более важную роль. Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител.

Ранее Лукашев заявлял, что в первый раз раз коронавирусом заразиться просто, а дальше антитела остаются, и сложнее установить факт болезни. Он также пояснил, что обычно повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям. Кроме того, он заявил, что вакцины, которые вызывают пожизненный иммунитет, разработаны к тем заболеваниям, которые сами вызывают пожизненный иммунитет — корь, краснуха, полиомиелит. При этом с коронавирусом ситуация другая: естественный иммунитет не пожизненный.

Напомним, мы писали, что главный врач США пугает ухудшением ситуации с коронавирусом в ближайшие недели.

Также сообщалось, что врач дала несколько советов больным Covid-19, которые лечатся дома.