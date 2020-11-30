Бывший майор Управления госохраны президента Кучмы, Николай Мельниченко, в интервью "Стране" рассказал о том, почему решил записывать разговоры в кабинете президента. По его словам, мотивацией для дальнейшего "кассетного скандала" в 2000-м году стали полдня, которые Мельниченко по случайности провел в шкафу в кабинете Кучмы.

Он уточнил, что именно в этом шкафу Мельниченко понял, что "Кучма – бандит с большой дороги". И именно после этого момента решил записывать разговоры в кабинете президента.

"Я как начальник управления выявлял уязвимые места в кабинете президента. И докладывал о том, что нужно поставить на кабинет сигнализацию и видео. Я это аргументировал тем, что в кабинете у Кучмы есть места, где можно спрятаться – тот же шкаф. Кто-то из числа сотрудников Госохраны элементарно может спрятаться в шкафу, убить президента и выйти через другие двери, минуя пост охраны. Это из мира фантастики, но все же – ружье, которое висит на стене, тоже раз в год стреляет. Я настаивал на том, чтобы установить видеонаблюдение и смотреть, кто заходит в кабинет и выходит. А начальство на это мне сказало, что у меня крыша поехала. Меня это страшно задело", - рассказал Мельниченко.

После того, как начальство посмеялось над предположением майора, он решил в порядке эксперимента на следующий день сам залезть в этот шкаф.

"Но выйти не успел – Кучма уже зашел в кабинет. И я тупо стоял в этом шкафу. Полдня простоял", - рассказал Мельниченко.

По его словам, это стало переломным моментом в жизни майора. С того момента, как сообщил "Стране" Мельниченко, он каждое утро приходил в кабинет Кучмы как проверяющий и прятал диктофон под диваном. Так и появились "пленки Мельниченко".

"И вы знаете, эти полдня, которые я провел в шкафу в кабинете Кучмы, перевернули мое сознание полностью. Я понял, у кого я служу и кто грабит страну. И после этого я каждый день заходил в кабинет и оставлял там диктофон", - отметил Мельниченко.

Полный текст интервью с майором Мельниченко можно прочесть по ссылке.

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