Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о простом способе профилактики коронавируса.

Об этом она рассказала в программе "Здоровье" на Первом канале

По ее словам, чтобы минимизировать риски заражения Covid-19 нужно использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

Кроме того, приглашенный эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что слюнная железа - один из органов, где вирус активно размножается. В связи с этим применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно "убить" коронавирус на шесть часов. Он добавил, что такое исследование было проведено в Сингапуре.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что слюнная железа — один из органов, где вирус активно размножается. В связи с этим применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно "убить" коронавирус на шесть часов. Он добавил, что такое исследование было проведено в Сингапуре.

Напомним, ранее телеведущая Малышева назвала лекарства, которые помогли ее 87-летней маме победить коронавирус.

Также мы писали, что врач-телеведущая Елена Малышева назвала Covid-19 прекрасным вирусом, ведь он убивает стариков.