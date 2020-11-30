Экс-полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет. Смерть сенегальца наступила 28 ноября в результате продолжительной болезни.

Об этом пишет "The Mirror".

Отмечается, что Диоп боролся с болезнью Шарко-Мари-Тута (ШМТ), которую еще называют наследственной моторно-сенсорной нейропатией. При ней происходит атрофия мышц, деформация стоп и кистей, изменение походки и потеря чувствительности в конечностях.

Как известно футболист прославился тем, что стал автором первого года на чемпионате мира 2002 года. Его мяч принес сенегальцам сенсационную победу над Францией - 1:0. В составе сборной Сенегала он дошел до четвертьфинала турнира, уступив Турции (0:1) в дополнительное время.

Всего в составе сборной Сенегала он провел 63 матча и забил 11 голов. На клубном уровне Диоп выступал в составе "Фулхэма", "Портсмута", "Ланса", АЕКа, "Вест Хэма" и "Бирмингема".

Напомним, 25 ноября стало известно, что умер легендарный футболист Диего Марадона. Каким он парнем был.

Как мы писали, врачу Марадоны предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего.