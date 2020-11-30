Сербское правительство отозвало решение о высылке посла Черногории в ответ на объявление сербского посла в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата.

Об этом заявила премьер-министр Сербии ана Брнабич, передает ТАСС.

"Президент [Александр] Вучич пригласил меня и министра [иностранных дел] Николу Селаковича на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства [о высылке]. Он понимает и поддерживает это решение, потому что оно соответствует Венской конвенции и протоколам", — отметила Брнабич.

По словам главы кабмина, сербский лидер также сказал им, что "конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее".

Напомним, 28 ноября МИД Черногории объявил персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича, обвинив его в "многолетнем вмешательстве" во внутренние дела страны.

В ответ на это Сербия потребовала от главы черногорской дипмиссии Тарзана Милошевича покинуть Белград в течение 72 часов.

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