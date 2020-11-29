Японские специалисты запустили новый спутник JDRS-1 для высокоскоростной передачи данных. Сейчас он направляется на геостационарную орбиту на ракете-носителе H-IIA Mitsubishi Heavy Industries.

Об этом сообщает "Space News".

Отмечается, японская ракета-носитель H-IIA со спутником JDRS-1 стартовала с космодрома на острове Танэгасима в начале суток 29 ноября.

Спустя два с половиной часа после запуска Mitsubishi подтвердила отделение спутника JDRS-1 и успех запуска.

JDRS-1 будет передавать на Землю оптические и радиолокационные данные с японских спутников сбора информации (IGS) и другие данные из научных спутников. Некоторые детали о работе спутника не были раскрыты из-за военного характера его миссии.

Напомним, ранее Китайский зонд успешно вышел на орбиту спутника Земли и готовится прилуниться.

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