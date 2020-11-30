Соцсети обсуждают фото епископа Православной церкви Украины, митрополита Луцкого и Волынского Михаила (в миру Тимофея Зинкевича). На нем 54-летний клирик церкви Епифания предстал в шикарной норковой шубе.

Волну иронии и шуток такая тяга роскоши вызвала не только у атеистов и верующих мирян, но даже у служителей церкви.

Так, бывший клирик Владимир-Волынской епархии УПЦ Виктор Мартыненко, перешедший под крыло иерарха ПЦУ Александра Драбинко, отреагировал на фото Зинкевича отрывком из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

"Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

– Прекрасный мех! – воскликнул он.

– Шутите! – сказала Эллочка нежно. – Это мексиканский тушкан.

– Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!", – написал Мартыненко в Фейсбук.

Ранее "Страна" рассказывала о священнике ПЦУ, угрожавшем "закатать в чернозем" служителя УПЦ, из-за чего полиция даже начала расследование.

Мы также писали, что в Одессе двое священников ПЦУ подрались прямо в храме.