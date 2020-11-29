В Иерусалиме на Храмовой горе девятилетний Биньямин Милт обнаружил золотую бусину, которой несколько тысяч лет.

Об этом сообщает "The Jerusalem Post".

Как отмечается, во время просеивания почвы ребенок нашел украшение в форме цветка, сделанного из маленьких золотых гранул. Как выяснилось, этот артефакт был произведен примерно 3000 лет назад.

При этом бусины так хорошо сохранились, что когда парень принес их к археологу, то сначала воспринял находку, как "неизвестный современный объект".

Лишь во время сортировки найденных предметов археолог вспомнил, что украшение похоже на артефакты времен Первого Храма, которые уже встречались ему раньше.

Ученые отметили, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра.

Такие бусины находили и раньше в нескольких других местностях по всему Израилю, находки принадлежали к разным периодам, причем подавляющее большинство происходило из эпохи Железного века (12-6 века до н. э.).

Напомним, британский археолог нашел в Назарете дом, где в детстве жил Иисус Христос.

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