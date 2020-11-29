Главный врач США, хирург Джером Адамс спрогнозировал, что в ближайшие недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране ухудшится. Правда, после начала вакцинации, которую он ожидает в самом скором времени, положение станет лучше.

Об этом врач заявил 29 ноября в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос ведущего, чего ожидать в ближайшем будущем, Адамс начал ответ с пессимистичного прогноза.

"Что ж, хочу быть откровенным с американским народом. В следующие несколько недель ситуация будет ухудшаться. Но действия, которые мы предпримем в следующие несколько дней, определят, все ли так плохо или мы продолжаем сглаживать кривую заражений", - сказал врач.

По его словам, перед Днем благодарения многие штаты начали выходить на плато.

При всем этом он обнадежил аудиторию словами о том, что есть надежда.

"Нам осталось всего несколько недель до начала вакцинации уязвимых, и мы сможем защитить людей, которым угрожает этот вирус. Так что подождите еще немного, поймите, что наука никогда не была настолько сильной, как сейчас", - заверил специалист.

Затем он назвал примерные сроки начала процесса вакцинации. Он ожидает, что 10 декабря Pfizer получит так называемое EUA - разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, выдаваемое в США. А 18 декабря разрешение будет у Moderna. В течение 28–48 часов после получения одобрения его проверят,а затем сразу начнут развозку вакцин по местам.

Первым делом вакцинируют уязвимых людей, в частности пожилых, потому что к концу этого года у властей будет 40 миллионов доз вакцины - а этого на всех будет недостаточно.

Ранее "Страна" сообщала, что в России назвали сроки начала всеобщей вакцинации населения от коронавируса.

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