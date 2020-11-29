После сообщений об обыске дома и в клинике врача Диего Марадоны Леопольдо Луке аргентинские издания написали о том, что медику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве футболиста.

Так, об этом сообщило аргентинское агентство Telam со ссылкой на источники в полиции и суде.

После смерти Марадоны появились свидетельства его близких о том, что бывшего спортсмена слишком рано выписали из больницы после операции, которую он перенес в начале ноября. Что якобы могло привести к смерти звезды. В связи с этой информацией полиция Буэнос-Айреса завела уголовное дело. В его рамках Луке и предъявили обвинение.

Луке был официально уведомлен о своих правах утром 29 ноября. Как сказали правоохранители, эта процедура не подразумевает ограничения свободы врача. Его таким образом просто проинформировали о том, что он находится под следствием.

Также Telam сообщает подробности обыска дома медика. Обыск дома Луке начался утром и продолжался несколько часов. У Луке изъяли папку с примерно сотней страниц документов: результатами клинических исследований и отчеты разных специалистов-медиков о здоровье Марадоны. Также полиция забрала мобильные телефоны Луке и его жены.

После обыска Луке со слезами заверил, что не совершал медицинской ошибки , не чувствует себя виноватым и сделал максимально, что можно было сделать в случае с болезнью Марадоны.

Кроме того, агентство упомянуло о допросах дочерей Марадоны Дальмы и Джаннины. Прокуроры расспросили их о том, как проходила госпитализация их отца, какие врачи его лечили, почему было принято решение о выписке из больницы, где он находился со 2 по 11 ноября.

Напомним, великого футболиста не стало 25 ноября.

Его бывший лечащий врач утверждал, что перед смертью Марадона был в глубокой депрессии.