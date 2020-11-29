Спасатели предупреждают о сильном гололеде на дорогах в понедельник, 30 ноября, практически по всей Украине, кроме Юго-Востока. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Так, 30 ноября в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГосЧС.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в понедельник на Украину обрушится атмосферный фронт.

Также мы писали, что синоптик показала, в какие регионы Украины пришли снег и дожди.