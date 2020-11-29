Российского футболиста Артема Дзюбу, которого из-за появления видео с его мастурбацией лишили капитанской повязки в Зените", а потом и выгнали из сборной РФ, восстановят в последней. Об этом стало известно на следующий день после "помилования" и возвращения позиции капитана в питерском клубе.

Когда Дзюба выступит со сборной, рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам наставника, нападающий вернется в сборную в марте.

"Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать. Я попросил Безуглова (Эдуарда, врача сборной - Ред.) позвонить ему (Дзюбе - Ред.), узнать, в каком он состоянии. Ему позвонили, от моего имени привет передали, сказали, чтобы спокойно готовился к вечернему матчу (против "Краснодара" в чемпионате России - Ред.). Пару дней мы с ним общались по скайпу", - рассказал тренер.

Видео онанирующего Дзюбы появилось в ночь с 7 на 8 ноября в Telegram-каналах и Twitter. Как писала "Страна", главный тренер сборной России позвонил Дзюбе и выразил ему слова поддержки. Но капитанскую повязку и возможность играть за сборную забрал, чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива.