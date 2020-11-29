В финале детского песенного конкурса "Евровидение-2020", который прошел 29 ноября в формате телемоста из-за коронавируса, победила представительница Франции Влентина Тронель. 11-летняя певица выступала с композицией "J'imagine" ("Я представлю себе").

Как видно из результатов решающего голосования, Валентина набрала 200 баллов (из них 112 - от зрителей и 88 - от судей).

Песня-победительница

Второе место заняла представительница Казахстана Каракат Башановаa со 152 баллами (69 - от зрителей и 83 - от судей); третье место со 133 баллами (73 - от зрителей и 60 - от судей) заняла испанка Солия.

Украинец Александр Балабанов с песней "Открывай" получил 106 баллов (54 - от зрителей и 52 - от судей) и занял 7 место.

Клип на песню украинского участника

Ранее "Страна" писала о скандале с отбором на этот конкурс, когда чиновники НОТУ вышвырнули из отбора 12-летнего певца-сироту Максима Ткачука по идеологическим мотивам.

За это на НОТУ в октябре завели уголовное дело.