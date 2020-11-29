Появилось видео необычной вспышки в небе над Смоленском, которую местные жители приняли за метеорит
В Смоленске местный житель зафиксировал на видео яркую вспышку в небе непонятного происхождения, которую приняли за метеорит.
Видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".
Ролик был заснят видеорегистратором 28 ноября 2020 года. По данным канала, в кадр пог попасть метеорит, который падал на Землю. Но в региональном управлении МЧС заявили, что никаких данных об этом не поступало.
После публикации видео другие жители российского города также рассказали, что видели накануне необычную вспышку в небе.
Напомним, ранее ученые показали фото метеорита, которые подтверждают гипотезу занесения жизни на Землю из космоса.
Также мы недавно писали, что на остров Тенерифе упал метеорит, ученые ищут его осколки.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.