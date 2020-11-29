В Смоленске местный житель зафиксировал на видео яркую вспышку в небе непонятного происхождения, которую приняли за метеорит.

Видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Ролик был заснят видеорегистратором 28 ноября 2020 года. По данным канала, в кадр пог попасть метеорит, который падал на Землю. Но в региональном управлении МЧС заявили, что никаких данных об этом не поступало.

После публикации видео другие жители российского города также рассказали, что видели накануне необычную вспышку в небе.

Напомним, ранее ученые показали фото метеорита, которые подтверждают гипотезу занесения жизни на Землю из космоса.

Также мы недавно писали, что на остров Тенерифе упал метеорит, ученые ищут его осколки.