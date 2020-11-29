В четверг, 3 декабря, Чехия переходит с 4-й степени противоэпидемической системы (PES) к 3-й, что смягчит часть карантинных ограничений.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства республики в воскресенье, сообщил на брифинге министр здравоохранения Ян Блатны, передает "Укринформ".

По его словам, в стране завершится с 3 декабря действие комендантского часа и на улице смогут собираться до 50 человек (сейчас это 6).

Откроются непродуктовые магазины, рестораны, учреждения, которые предоставляют услуги, и фитнес-центры, но при условии соблюдения строгих эпидемиологических мер. В частности, в ресторанах разрешено будет сидеть 4 лицам за одним столом, заполняемость помещения не должна превышать 50%; во всех магазинах сможет находиться 1 покупатель на 15 квадратных метров, привел детали министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

С четверга после 6-недельной паузы смогут открыться музеи и галереи, посещаемость должна составлять четверть от обычной, при групповых экскурсиях группа не должна превышать 10 человек. Могут открыться библиотеки.

Однако театры и кинотеатры остаются закрытыми

Число людей на богослужениях в предрождественский сезон будет зависеть от размера церкви, и должно действовать правило - 1 человек на 15 квадратных метров.

Напомним, в Чехии, которая оказалась в числе лидеров по масштабам заражения, с 22 октября действовал достаточно жесткий карантин, гастрономия была закрыта еще с 14 октября.

Сейчас в соответствии с PES средняя заболеваемость по стране составляет 57 человек на 100 тысяч населения в течение 7 дней. По данным Минздрава ЧР, за последние сутки зафиксированы 2 667 новых случаев инфицирования. Актуально больными считаются 68 268 человек, из них в больницах находятся 5 087 человек.

Как мы писали, что население Чехии бесплатно протестируют на коронавирус.