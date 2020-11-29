В Центре общественного здоровья призвал украинцев танцевать дома во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Привычный день? А как насчет того, чтобы разнообразить его танцевальными движениями? "Не умею", "не люблю", "нет настроения" — типичные отговорки. Но есть несколько причин, почему тебе стоит прямо сейчас включить музыку и потанцевать. И это не только польза для физического здоровья", - говорится в сообщении.

По словам медиков, танцы также улучшают мысленные способности. Если регулярно танцевать дома даже без профессиональных занятий, активно включаются те зоны мозга, которые отвечают за память, навыки планирования и организации.

"Танцы улучшают настроение! Если максимально отдаться танцу, можно потерять ощущение времени и снизить уровень тревожности, депрессии и улучшить свое самочувствие. Это супер-кардио. Танцы-замечательная физическая активность, улучшающая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Когда мы двигаемся в танце, мы включаем такие группы мышц, которые не включаются даже при силовых тренировках или пробежках", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали, что врач дала несколько советов больным Covid-19, которые лечатся дома.

Также сообщалось, что украинцы с коронавирусом смогут вызвать мобильную бригаду врачей через контакт-центр Минздрава.