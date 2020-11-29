Специальная комиссия займется выяснением обстоятельств смерти двух пациентов на ИВЛ в Жолковской райбольнице во Львовской области в результате отключения электричества. Также оборудование проверят во всех больницах страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - написал Степанов.

По его словам, врачи боролись за жизнь пациентов с помощью мешка Амбу, но, к сожалению, их не удалось спасти.

Напомним, сегодня стало известно, что после отключения электричества в больнице Львовской области умерли два человека на ИВЛ. Следователи открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской больнице на Львовщине. Также председатель Львовской ОГА Максим Козицкий инициировал увольнение председателя Жолковской РГА после смерти в реанимации в результате отключения электричества двух больных на аппарате ИВЛ. Началась служебная проверка действий медработников Жолковской ЦРБ.

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