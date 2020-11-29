Оборудование всех больниц Украины проверят после страшной смерти двух пациентов с коронавирсом под Львовом
Специальная комиссия займется выяснением обстоятельств смерти двух пациентов на ИВЛ в Жолковской райбольнице во Львовской области в результате отключения электричества. Также оборудование проверят во всех больницах страны.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
"На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - написал Степанов.
По его словам, врачи боролись за жизнь пациентов с помощью мешка Амбу, но, к сожалению, их не удалось спасти.
Напомним, сегодня стало известно, что после отключения электричества в больнице Львовской области умерли два человека на ИВЛ. Следователи открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской больнице на Львовщине. Также председатель Львовской ОГА Максим Козицкий инициировал увольнение председателя Жолковской РГА после смерти в реанимации в результате отключения электричества двух больных на аппарате ИВЛ. Началась служебная проверка действий медработников Жолковской ЦРБ.
Также мы писали, что стали известны подробности трагедия с ИВЛ под Львовом.