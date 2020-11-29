В Москве при загадочных обстоятельствах скончался 11-летний школьник. Тело мальчика нашли на лестничной клетке дома на северо-западе столицы РФ спустя менее часа после того, как он вышел погулять с собакой.

Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Как стало известно изданию, 29 ноября подросток проснулся поздно - около 12:00, а затем пошел выгуливать свою собаку породы лабрадор. Около 13:00 его матери позвонили и попросили подойти в соседний дом, чтобы опознать мертвого ребенка. Умерший находился на лестничной площадке 12-го этажа, рядом с ним лаял пес. К ужасу женщины, она узнала младшего сына-шестиклассника.

Труп обнаружила жительница дома. По ее словам, других людей рядом она не видела.

В семье умершего не верят в возможность самоубийства: у школьника через пять дней день рождения, он с нетерпением ждал его. С учебой у мальчика проблем не было, он уже задумывался, куда поступать, хотя до этого было еще далеко.

Пока известно, что полиция в качестве улики изъяла собачий поводок. Это наводит на предположение, что мальчик мог как-то экспериментировать с удушением, но это закончилось трагедией.

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