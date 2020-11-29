Действующий глава США Дональд Трамп заявил о том, что Минюст и ФБР, возможно, причастны к фальсификациям на выборах.

Об этом он заявил в ходе воскресного интервью телеканалу "Fox News".

Так, беседуя с журналистами Трамп назвал выборы "массовым мошенничеством" и добавил, что республиканцы располагают необходимыми доказательствами, в том числе, историями о нарушении процедуры, однако суды отказываются их принимать.

"Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. (...) Эти выборы были сфальсифицированы", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп заявил о мошенничестве с голосами в Пенсильвании и пообещал подать иск, который оспорит итоги выборов штате. "Количество бюллетеней, которые мы оспариваем, намного больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. (...) Мы обжалуем!" — написал президент США на своей странице в Twitter.

Отметим, что 24 ноября Трамп лично распорядился начат процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны".

Однако уже на следующий день президент США вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на выборах, включая вброс голосов, а также голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.