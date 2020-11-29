Кабмин планирует тотальный карантин на новогодние праздники. Фото: "Страна"

Кабинет министров Украины собирается ввести полный локдаун в стране из-за распространения коронавирусной инфекции с 24 декабря по 15 января. 

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 ноября.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.

Пост Дубинского в Facebook

Напомним, недавно глава Министерства здравоохранения Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не будет введен.

В то же время сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабмин примет решение о введении полного локдауна не раньше, чем через через две недели.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.