Кабинет министров Украины собирается ввести полный локдаун в стране из-за распространения коронавирусной инфекции с 24 декабря по 15 января.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 ноября.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.

Напомним, недавно глава Министерства здравоохранения Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не будет введен.

В то же время сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабмин примет решение о введении полного локдауна не раньше, чем через через две недели.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".