Возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", направленный Китаем к Луне в рамках программы зондирования спутника, 28 ноября успешно вышел на лунную орбиту. Это произошло через 112 часов после старта аппарата, осуществленного 24 ноября.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Аппарат запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Затем зонд "Чанъэ-5" штатно сделал окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны.



За время своего полета аппарат совершил две коррекции орбиты. Далее посадочный модуль и модуль для взлета с поверхности Луны отделятся от орбитального и возвращаемого модулей, осуществят мягкую посадку на видимой стороне Луны и приступят к сбору лунного грунта.

Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета с поверхности Луны и возвращаемого модуля.

Аппарат должен прилуниться у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны, собрать около 2 кг реголита и вернуться на Землю 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.

Таким образом, миссия зонда на Луне рассчитана на 23 дня.

Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за лунным грунтом. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.

Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить.

Между тем китайцы уже отправили зонд и на Марс. По пути туда он делает снимки, которые "Страна" публиковала летом.