На Прикарпатье в одной из школ Рожнятова две ученицы пятого класса решили подшутить над одноклассниками и подсыпали им в газировку лекарственное слабительное средство "Пиколакс".

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак, передает "Суспильне".

"27-го ноября в обед в Рожнятовский отдел полиции поступило сообщение от жителя Рожнятовского района о том, что в больницу госпитализирована его внучка из-за отравления в школе. Правоохранители установили, что из этого же учебного заведения госпитализировали еще четверо детей. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было", - рассказала Кристина Максимчак.

Отмечается, что все дети пили один и тот же напиток.

Как выяснили ювенальные полицейские, две девушки из пятого класса подсыпали в сладкую воду лекарственное средство "Пиколакс" и угостили одноклассников, решив так пошутить.

Полиция составила протоколы по статье 184 УКУ, а именно - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее мы писали, что восьмиклассница в Москве отравилась кокаином, который нашла дома на подоконнике.

Также сообщалось, что на Прикарпатье семья с двумя детьми отравилась грибами, похожими на шампиньоны. Их отправили в реанимацию.