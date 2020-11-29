В Беларуси подошла к концу дневная часть воскресной акции протеста "Марш соседей". Она сопровождалась задержаниями участников, а также применением силовиками газа, светошумовых гранат и предупредительных выстрелов в воздух.

Видео акции опубликовало на YouTube "Радыё Свабода".

Как сказано в комментарии к ролику, акция представляла собой десятки шествий протеста в разных районах Минска. На видео слышно, что протестующие скандировали "Фашисты!" и хорошо знакомую украинцам кричалку времен Евромайдана "Не забудем, не простим!".

Протестующие также вышли на улицы Бреста, Гродно, Могилева, Витебска, Жодино, Смолевичей, Дзержинска, Боровлян, Радашковичей, Ляховичей и других городов. Самые крупные шесвтия были в Минске на улицах Жиновича и Матусевича.

Силовики разгоняли и задерживали людей, но те снова собрались. При разгоне некоторые демонстранты были избиты вплоть до потери сознания. В нескольких случаях милиция применяла газ, шумовые и световые гранаты .

Правозащитный центр "Вясна" сообщил о 271 задержанном в разных городах Беларуси. Среди них член Координационного совета Дмитрий Крук, а также журналисты Максим Хлябец и Станислав Коршунов.

В свою очередь ГУВД Минскгорисполкома сообщил о задержании около 250 человек.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - проинформировали в ГУВД.

По данным ГУВД, в воскресенье днем "в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

"В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в главке.

В сообщении отмечается, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны.

В ГУВД сообщили, что в течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах. Эти люди привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной.

Милиция обратилась к гражданам с просьбой быть благоразумными и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещаемые в различных интернет-источниках и мессенджерах. "Кроме того, обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий", - подчеркивается в сообщении ГУВД.

Как писала "Страна", Телеграм-канал "НЕХТА" начал созывать сторонников оппозиции на "Марш соседей" в субботу. Акции дали такое название, потому что предполагалось ходить не одной колонной, а проводить локальные шествия в своих районах, с соседями.

Между тем бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.