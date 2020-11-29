"Сразу и заходит, и выходит". В зоне отчуждения ЧАЭС природа завоевывает покинутые человеком поселения
В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС время и природа постепенно стирают следы человеческого присутствия. Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали фото, на котором дерево выросло практически в дверном проеме заброшенного дома.
Снимок опубликован в Фейсбук организации.
"Дома, фермы, сараи, вспомогательные помещения, разные инженерные сооружения - ничто не станет преградой дереву, захотевшему вырасти там, где упало его семя. И, конечно, там, где молодую поросль не выдернет человек", - написала пресс-служба заповедника.
На его территории молодые деревья никто не трогает, где бы они не росли. Поэтому береза с фото решила, что ей комфортно именно в дверном проеме. Получается, что она заходит и выходит одновременно.
Ранее "Страна" показывала фото единственной черепахи, которая выживает в дикой природе Украины, в том числе и возле Чернобыля.
Мы также публиковали снимки хищных соколов, поселившихся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.