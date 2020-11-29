В понедельник, 30 ноября, глава парламентских фракций снова соберутся для обсуждения повестки.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в воскресенье, 29 ноября.

Так, по его словам, депутаты обсудят законы по Конституционному суду и поддержку бизнеса. Встреча состоится в 9:00.

"От этого будет зависеть конструкция следующей недели. Будут ли специально приглашённые гости, пока вопрос", - пишет Железняк.

Напомним, что на данный момент, как писала "Страна", в повестке дня Рады их нет.

Также вчера прошла встреча глав парламентских фракций, которую инициировал глава парламента - Дмитрий Разумков. На ней депутаты обсудили Локдаун, ФОПы, бюджет, и КСУ.