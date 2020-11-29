Личный врач умершего 25 ноября Диего Марадоны Леопольдо Луке оказался под следствием в Аргентине. В его доме и на месте работы полиция провела обыски.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Прокуратура Буэнос-Айреса подозревают Луке в допущенной халатности при лечении Марадоны и, следовательно, косвенно в его смерти. Судья назначил обыски в доме врача и клинике с участием 30 полицейских в каждом месте.

По имеющейся у следствия информации, у Марадоны не было медицинских показаний для выписки из клиники, где ему сделали операцию по поводу субдурального кровоизлияния. Но 11 ноября он все же покинул больницу и вернулся в свой дом в Буэнос-Айресе.

Издание сообщает, что под следствием могут оказаться также психиатр и еще один человек, которые находились в доме футболиста, когда тот скончался. Расследование может продолжаться некоторое время, поскольку прокуратура пытается разобраться в том, что именно произошло в последние часы жизни Марадоны. Органам предстоит ответить на следующие вопросы:

Было ли у спортсмена разрешение находиться дома?

Почему рядом не было врача, который дежурил бы круглосуточно?

Почему у дома не дежурила "скорая помощь"?

Были ли у больного необходимые лекарства?

Соблюдались ли медицинские протоколы?

Почему в доме не было дефибриллятора?

Как прошли последние часы жизни Марадоны?

На днях "Страна" писала, что в Аргентине начали расследование халатности медсестры, которая в день смерти Марадоны не дала ему таблетку.

Мы также приводили заявление менеджера легенды футбола о том, что Марадона не хотел жить.