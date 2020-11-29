У врача Марадоны прошли обыски по делу о халатности, повлекшей смерть легенды
Личный врач умершего 25 ноября Диего Марадоны Леопольдо Луке оказался под следствием в Аргентине. В его доме и на месте работы полиция провела обыски.
Об этом сообщает испанское издание Marca.
Прокуратура Буэнос-Айреса подозревают Луке в допущенной халатности при лечении Марадоны и, следовательно, косвенно в его смерти. Судья назначил обыски в доме врача и клинике с участием 30 полицейских в каждом месте.
По имеющейся у следствия информации, у Марадоны не было медицинских показаний для выписки из клиники, где ему сделали операцию по поводу субдурального кровоизлияния. Но 11 ноября он все же покинул больницу и вернулся в свой дом в Буэнос-Айресе.
Издание сообщает, что под следствием могут оказаться также психиатр и еще один человек, которые находились в доме футболиста, когда тот скончался. Расследование может продолжаться некоторое время, поскольку прокуратура пытается разобраться в том, что именно произошло в последние часы жизни Марадоны. Органам предстоит ответить на следующие вопросы:
- Было ли у спортсмена разрешение находиться дома?
- Почему рядом не было врача, который дежурил бы круглосуточно?
- Почему у дома не дежурила "скорая помощь"?
- Были ли у больного необходимые лекарства?
- Соблюдались ли медицинские протоколы?
- Почему в доме не было дефибриллятора?
- Как прошли последние часы жизни Марадоны?
На днях "Страна" писала, что в Аргентине начали расследование халатности медсестры, которая в день смерти Марадоны не дала ему таблетку.
Мы также приводили заявление менеджера легенды футбола о том, что Марадона не хотел жить.