В субботу пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова не пустили на открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве, на которое съехались многие российские знаменитости. Распорядитель мероприятия просто его не узнала.

Об этом сообщает издание Peopletalk.



Журналисты Peopletalk стали свидетелями инцидента с Песковым и сотрудницей ГУМ-катка.

⁃ Вы в списках? - спросила девушка-хостес, стоявшая у входа.

⁃ А я что, должен быть в списках? Я Песков, - ответил Дмитрий Сергеевич.

⁃ Позвоните организаторам, - невозмутимо парировала девушка и перешла к другим гостям.

Как выяснилось, сотрудница не узнала Пескова, а в списках его фамилия не значилась. Пресс-секретарю президента пришлось сделать звонок. И только после этого его пропустили на мероприятие.

Позже Песков прокомментировал этот случай. Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал "Подъем".

Песков сказал, что прошел на каток как и все остальные гости, а на не узнавшую его распорядительницу не обиделся.

"Пустили, как и всех. Обидно не было", - коротко сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как рассказывала "Страна", весной Песков переболел коронавирусной инфекцией и делился подробностями о своем самочувствии.

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