Завтра в часть Украины придет атмосферный фронт, который принесет сильные дожди и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ближайшей ночью осадки ожидаются на северо-востоке Украины. Днем в понедельник непогода прогнозируется вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасская область, в Кропивницком с районами, Николаевской и Одесской областях. Частично ухудшение погоды может затронуть и Черниговщину.

Из-за низкой температуры в этих регионах пройдут дожди со снегом. Возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

В понедельник температура воздуха в западных и северных областях в течение дня составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В центральной части ожидается 0...+4 градуса, в Днепре и районах до +6 градусов.

В восточных областях будет +2...+5 градусов.

В южной части Одесской и Николаевской +2...+4 градуса, в Херсонской и Запорожье +4...+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве прогнозируется +1 градус, без существенных осадков. Днем возможны прояснения.

Напомним, ранее сообщалось, что новая неделя начнется для Украины проливными дождями и снегом.

Также мы писали, что в Украину вернутся дожди с мокрым снегом.