Россия, вероятно, сможет обойти последние санкции США против ее газопровода "Северный поток - 2" и завершить его строительство.

К такому выводу приводит агентство Bloomberg, опираясь на выводы представителей отрасли и аналитиков.

"Газпром", которому принадлежит проект по увеличению потока природного газа из России в Германию, заявил, что разрабатывает альтернативы для завершения работ, которые год назад были приостановлены санкциями США. У российской компании также есть варианты обхода новых штрафов, которые американский Конгресс должен утвердить в течение следующих трех недель.

Агентство напомнило, что магистраль на дне Балтийского моря стоимостью 9,5 миллиардов евро (11,2 миллиарда долларов) стала основным источником трений в трансатлантических отношениях, поскольку президент Дональд Трамп призвал Европу отказаться от своей зависимости от поставок российских энергоносителей. Немецкие компании и канцлер Ангела Меркель борются с вмешательством США, а западные компании, причастные к проекту, собираются пользоваться его преимуществами, как только начнется подача газа.

"Трубопроводная компания возобновит работы по укладке труб, и этот трубопровод будет завершен. Мы уверены, что этот проект нужен", - сказал Райнер Зеле, главный исполнительный директор OMV AG, австрийской нефтяной компании, которая является одним из сторонников строительства на Западе.

Прокладку газопровода планируют возобновить в этом году, сообщило в субботу российское государственное информагентство Sputnik со ссылкой на официальных лиц "Газпрома".

И демократы, и республиканцы настаивают на принятии к концу года закона, который ужесточит санкции против "Северного потока - 2". Джо Байден поддерживает Трампа в его противодействии "Северному потоку - 2", оставляя мало надежды на то, что его инаугурация в январе разрешит проблему.

Это оставляет "Газпрому" три трудности, которые необходимо решить, прежде чем он сможет двигаться дальше:

найти судно для выполнения работ;

получить страховку для проекта;

получить подтверждение того, что выполняемые работы безопасны и соответствуют стандартам Европейского Союза.

"Газпром" и Россия работают по всем трем направлениям.

"В целом, "Северный поток - 2" все еще можно построить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для транспортировки газа следующей зимой", - сказала Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и одна из европейских авторитетов в области трубопроводной политики.

Дальнейшие санкции, вероятно, увеличат этот срок, но Яфимава ожидает, что "Газпром" в конечном итоге найдет решения для каждого из возникших препятствий. США, по ее словам, "должны понять, что они не могут остановить это".

Есть признаки того, что правительство Меркель поможет России. Министры в Берлине координируют ответные меры со странами ЕС на санкции США, а законодатели присоединились к отраслевым группам, которые жаловались на то, что американские официальные лица превышают свои полномочия. Промышленное лобби Германии BDI резко осудило вмешательство США, заявив, что оно "не только нанесет значительный экономический ущерб, но и подорвет суверенитет Германии и Европейского Союза".

Всего за несколько недель до завершения работы на трубопроводе протяженностью 1230 километров были остановлены в декабре прошлого года, когда США приняли меры против компаний, работающих на линии. Швейцарская компания Allseas Group SA сняла с проекта судно, укладывавшее трубы. Осталось проложить 160 километров по дну Балтийского моря.

Самый большой вопрос - нашел ли "Газпром" корабль для завершения работ. В начале этого года компания привела в регион судно "Академик Черский". Сейчас оно путешествует по Балтийскому морю. Агентство не исключает, что судно собирается дождаться в российских водах весны и более благоприятной погоды, чтобы приступить к строительным работам. А "Газпром" заявляет, что рассматривает альтернативы достройки трубопровода.

Новый пакет санкций направлен на то, чтобы помешать компаниям, имеющим доступ к финансовой системе США, выписывать страховку для "Северного потока - 2". Они ударят по основной страховой компании Zurich Insurance Group AG. Сама Zurich Insurance заявила, что никогда не комментирует своих клиентов и будет соблюдать все правила.

Как пишет агентство, вероятно, "Северному потоку - 2" потребуется перестраховщик, которым может выступить Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая на 100% принадлежит государству. Как отмечает Bloomberg, законодательных препятствий для того, чтобы перестраховщиком выступила российская компания, нет.

"Несколько лет назад Россия позаботилась о создании дополнительных внутренних мощностей по страхованию и перестрахованию санкционированных рисков, которые нельзя передать международным рынкам", - сказала Анастасия Литвинова, директор по страхованию EMEA Fitch Ratings.

Сертификация - еще одна проблема, на решение которой потребуется время. Det Norske Veritas Holding AS, норвежская компания, занимающаяся проверкой безопасности и целостности трубопровода, перед принятием решения о санкциях заявила, что сокращает объем работ по "Северному потоку - 2". В Датском энергетическом агентстве сообщили, что оператор газопровода - компания Nord Stream 2 - может нанять любого другого сертификатора, что делает возможным участие в этой роли российской компании. По мнению Яфимавы, такой сценарий возможен, но его реализация потребует времени.

Пока ни один из спонсоров Nord Stream 2 не отказался от сделки, несмотря на растущий гнев со стороны американцев, пишет агентство.

Ранее "Страна" писала о ситуации с норвежским сертификатором газопровода.

Мы также приводили заявление российского эксперта о готовности США воевать из-за "Северного потока - 2".