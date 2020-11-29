В воскресенье, 29 ноября, в Украине будет много снега, а также дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно карте текущей погоды с сайта wetteronline.de, которую опубликовала Диденко, снег и облачность пришли на западную часть Украины и на север страны, где также будет дождливо.

"Где прояснение, видим и радуемся за тех, кто видит сегодня солнышко", - написала Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что новая неделя начнется для Украины проливными дождями и снегом.

Также сообщалось, что синоптики дали прогноз на первые дни зимы. Так, завтра влажная погода будет преобладать на юге и в центре страны будет. А вот 1-2 декабря мокрый снег ожидается в северных, центральных и южных регионах.