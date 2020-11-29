О том, как в КНДР, где официально нет коронавируса, пытаются его не допустить, раньше было известно из данных южнокорейской разведки. Теперь же государственное издание страны рассказало, какие меры принимают власти для предотвращения проникновения инфекции.

Он них сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как отмечает агентство, региональные отделы кризисных противоэпидемических мер "установили твердую стену блокады в районах вблизи границы (с Южной Кореей - Ред.) и военной демаркационной линии и просят рабочих и жителей следовать установленной системе действий, немедленно реагировать и ставить под контроль даже малейшие нештатные ситуации".

Также более строгий порядок контроля был установлен в районе морских границ, а морской мусор вовремя собирают и уничтожают, чтобы с ним не проникла зараза.

По данным ЦТАК, страна также использует все возможные пропагандистские и образовательные методы для просвещения граждан и усиления мер против коронавируса.

"В каждом регионе еще больше усиливают кризисные противоэпидемические меры, заранее выверяя и реагируя на слабые стороны и места, через которые новый коронавирус может проникнуть", - отмечает ЦТАК.

В начале ноября южнокорейская разведка сообщала, что КНДР якобы даже заминировала границу с Китаем, а также ввела высшую меру наказания всем чиновникам, которые нарушают противоэпидемические меры.

Между тем в Украине, где показателя заражения ухудшаются с каждым днем, власти думают ввести "интеллектуальный локдаун".