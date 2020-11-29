Во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском (Иркутская область), где старое химпредприятие отравляет природу, президент России Владимир Путин сделал замечание чиновникам. Те вышли на видеосвязь без шапок при большом морозе, и глава государства попросил их утеплиться.

Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и попали на YouTube.

Совещание прошло 27 ноября, когда в Иркутской области было -20 градусов. На кадрах до включения Москвы видно, как чиновники явно сильно мерзнут и жалуются на то, что у них от стояния на месте на морозе "скукожило" пальцы.

Однако как только Путин вышел на связь, они сняли капюшоны и головные уборы. А мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин даже отбросил шапку в сторону.

Увидев госслужащих на морозе без шапок, Путин попросил их надеть головные уборы.

"Наденьте шапки, холодно - уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", - по-отечески попросил российский лидер.

Как позже признался мэр Усолья-Сибирского, он снял шапку из-за прямого эфира с главой государства.

Кроме него, в телемосте с президентом участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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