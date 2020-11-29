Осень попрощается с Украиной крайне унылой погодой. На всей территории будет облачно, а в большинстве регионов пройдут обильные дожди, снег или то и другое сразу.

Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Как видно по карте погоды, на западе страны днем будет легкий мороз -1...-2, а ночью температура опустится до -3. В остальных частях (на юге, в центре, на севере и востоке) 30 ноября воздух прогреется немного лучше: до +2...+5 градусов Цельсия. Теплее всего будет в Херсоне: +5...+7 градусов. Ночью температура упадет до +4...-1.

Солнца в понедельник не увидят ни в одной части страны. При этом на западе весьма вероятен снег, в центре пройдут обильные ливни с мокрым снегом, а в Харькове будет накрапывать небольшой дождь.

В Киеве днем ожидается 0...+2, ночью прихватит небольшой мороз от -1 до -3. Осадков синоптики не предвидят.

Ранее "Страна" приводила прогноз на первые дни зимы.

Зима уже давала знать о себе в этом году. Так, неделю назад Харьков довольно обильно засыпало снегом.