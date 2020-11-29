Глава Офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая рассказала, что на сегодня пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - рассказала она.

Также она добавила, что сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.

Напомним, Зарецкая также рассказывала, что полноценная работа реестра по поиску пропавших без вести начнется уже в марте следующего года. Для этого необходимо, чтобы в бюджете на следующий год предусмотрели деньги на работу комиссии.